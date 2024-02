Atletica | Yeman Crippa divampa nella Maratona | straripante record italiano! Anche Faniel si esalta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha firmato il nuovoitaliano di. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri si èto a Siviglia e ha corso l’eccellente tempo di 2h06:06, togliendo addirittura un minuto e dieci secondi al precedente primato nazionale. Il fuoriclasse trentino ha stracciato il riscontro cronometrico siglato lo scorso anno da Iliass Aouani a Barcellona (2h07:16) e ha portato il Bel Paese in una nuova dimensione sui 42,195 km. Il poliziotto, alla sua seconda uscita in carriera su questa distanza dopo il poco brillante esordiopassata stagione a Milano (preludio di un’annata agonistica al di sotto delle sue potenzialità), si è reso protagonista di una bella gara in rimonta lungo le strade spagnola: passaggio alla mezza in 1h03:15 e poi grande progressione, chiudendo al ...