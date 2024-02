Atletica | Yeman Crippa colleziona record italiani | già sei primati dai 3 000 alla maratona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)è un autentico collezionista di. Il trentino detiene infatti ben seinazionali ed è a tutti gli effetti il padrone assoluto delle distanze lunghe alle nostre latitudini. Il 27enne primeggia senza distinzione tra i 3000 metri e i 42,195 km, sfoggiando un talento innato in grado di adattarsi alle più svariate specialità: del mezzofondo prolungato visto al massimo sforzo su strada non ci sono differenze per l’azzurro.ha fatto festa oggidi Siviglia, siglando il nuovoitaliano in 2h06:06. Un risultato rilevante ottenutosua seconda uscita in carriera in questa specialità, togliendo un minuto e dieci secondi al precedente primato ...