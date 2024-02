Atletica | Ryan Crouser strappa il mondiale stagione a Leonardo Fabbri | sassata sopraffina | oggi la risposta ad Ancona

(Di domenica 18 febbraio 2024)hato la miglior prestazionestagionale al nostro. Il Titano di Portland ha infatti dominato la gara di getto del peso ai Campionati Nazionali con un’imperialeda 22.80 metri piazzata al quinto tentativo, dopo una precedente stoccata da 22.40. Il due volte Campione Olimpico e del Mondo ha ampiamente ritoccato i 22.37 metri raggiunti dal fuoriclasse toscano lo scorso 10 febbraio a Lievin (record italiano al coperto in occasione di una tappa del World Indoor Tour). Il padrone assoluto della specialità ha prontamente risposto al 26enne, che in Francia aveva saputo migliorare di tre centimetri quanto fatto durante la rassegna iridata di Budapest, conclusa proprio alle spalle del fenomeno statunitense. Il primatista ...

Il getto del peso (detto anche impropriamente lancio del peso perché considerato all'interno delle discipline dei lanci) è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile una sfera metallica (il peso).

Atletica, World Athletics Indoor: giornata di successi azzurri nei 1500: Nel maschile, Ossama Meslek brilla in 3:38.01, tagliando il traguardo in rimonta davanti a Ryan Mphahlele, che ha segnato un 3:38.06. Record personale per Federica Del Buono, bronzo nei 3000 in 8:57.

Atletica, Andy Diaz super in Francia: in vetta alle liste mondiali nel triplo. Record italiano per Riva nei 1500: In Francia vince il sudafricano Ryan Mphahlele (3:36.57), ma Riva si gode comunque 'una gara dura, che però ho gestito bene fin dai primi metri'. Poi analizza: 'Sono partito abbastanza cauto per poi ...

Jeremy Pope: Lo ha detto Ryan Murphy, produttore, regista e showrunner tra i più talentuosi e potenti di ... e così "quando al college ho dovuto scegliere tra atletica e il musical scolastico, ho scelto il musical. ...