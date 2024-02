Atletica oggi in tv | Campionati Italiani indoor 2024 | orari 18 febbraio | ordine delle gare | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo i fuochi d’artificio di ieri, si preannuncia una seconda giornata scoppiettante aiAssolutidileggera. Al PalaCasali di Ancona verranno assegnati quest’gli ultimi 17 titoli della manifestazione, con diversi big del movimento azzurro impegnati per lanciare segnali incoraggianti verso i Mondiali al coperto di Glasgow. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente il primatista nazionale del salto triplo Andy Diaz, mentre nel getto del peso andrà in scena un intrigante testa a testa tra l’argento mondiale Leonardo Fabbri e Zane Weir. In pista anche gli sprinter Samuele Ceccarelli e Zaynab Dosso nei 60, mentre tra gli 800 ed i 3000 vedremo in azione Eloisa Coiro, Elena Bellò, Gaia Sabbatini, Ludovica Cavalli e Pietro Arese. Di seguito il ...