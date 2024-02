Atletica | Femke Bol senza limiti | record del mondo dei 400 indoor! Tempo astronomico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)Bol ha firmato il nuovodeldei 400 metri indoor in occasione dei Campionati Nazionali dei Paesi Bassi. La fuoriclasse olandese ha giganteggiato ad Apeldoorn, tuonando un imperiale 49.24 e ritoccando così di due centesimi il già suo primato siglato lo scorso anno. Dopo aver aperto la stagione in 49.69 a Metz, la 23enne era cresciuta a Lievin (49.63) e oggi si è superata in maniera perentoria, prendendo di forza la testa nel corso del primo giro e lanciandosi in una seconda tornata da brividi. La Campionessa deldei 400 ostacoli e argento olimpico sulla distanza è scesa sotto i 50 secondi per la sesta volta in carriera, seguita da Lieke Klaver (50.10, personale).Bol si presenterà chiaramente con tutti i favori del pronostico ai Mondiali Indoor, in programma a Glasgow dal ...