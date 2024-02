Atletica | Andy Diaz rasenta il suo mondiale stagionale Triplo coi fiocchi | misura di lusso in attesa dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha illuminaato la pedana del saltoai Campionati Italiani Indoor dileggera. Il fuoriclasse di origini cubane, che ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso anno, ha conquistato il titolo tricolore con uno splendido balzo da 17.60 metri firmato all’ultimo tentativo. Il 28enne non è riuscito a ritoccare la miglior prestazione, fermandosi a un solo centimetro dai 17.61 che egli stessi aveva toccato un paio di settimane fa a Miramas (Francia). Quello odierno è comunque il secondo riscontro tecnico dell’annata agonistica internazionale, a dimostrazione del talento innato del primatista italiano all’aperto. L’allievo di Fabrizio Donato non potrà però presentarsi ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow) e lottare per le medaglie da ...