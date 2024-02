Atalanta | la riscoperta di Mitchel Bakker | subito in gol dopo due mesi fuori dai radar

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bergamo, 18 febbraio 2024 – L’ha recuperato un altro giocatore, un altro rinforzo invernale ritardato. È il 23enne laterale olandese, acquistato in estate per 10 milioni dal Bayer Leverkusen: doveva essere il titolare sulla fascia sinistra e invece finora è stata un oggetto misterioso, deludente,dalle rotazioni. Gian Piero Gasperini fino a novembre lo ha provato nei finali di gara, dandogli poco spazio. Da agosto a novembre tra campionato ed Europa League per il millennial olandese soltanto 12 presenze con appena 328 minuti disputati, in pratica l’equivalente di tre partite e mezzo. Titolare tre volte sui campi di Udinese e Torino, nelle peggiori partite dell’, e nella sconfitta interna con il Napoli, poi apparso solo in spezzoni di poco conto nel finale, ma ...