Atalanta | Gasperini | “Stimo Pioli Il Milan può vincere l’Europa League”

L'allenatore dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 nel turno casalingo in campionato contro il... (calciomercato)

Gasperini non riesce a non lamenta rsi nemmeno dopo sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette. Al termine del 3-0 dell’Atalanta sul Sassuolo il ... (inter-news)

Gian Piero Gasperini (Grugliasco, 26 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Atalanta.

L'Atalanta travolge il Sassuolo e risponde al Bologna: il quarto posto è solo suo: L'Atalanta non sbaglia nemmeno contro il Sassuolo, finisce 3 - 0 nell'anticipo serale della 25ª ... Sono stati tre i cambi per Gian Piero Gasperini rispetto a quanto ipotizzato alla vigilia, in mediana ...

Atalanta - Sassuolo 3 - 0: Carnesecchi para due rigori a Pinamonti, i nerazzurri consolidano il quarto posto: L'Atalanta non molla il quarto posto: sulla scia di una forma psicofisica straordinaria colleziona ... La squadra di Gasperini si conferma una macchina schiacciasassi davanti ai propri tifosi: ottavo ...

Serie A: Atalanta - Sassuolo 3 - 0: L'Atalanta ha battuto il Sassuolo 3 - 0 in un anticipo della 25/a giornata di serie A. A Bergamo, la squadra di Gasperini è andata in vantaggio con Pasalic al 22'.