Aste giudiziarie | i “gioielli“ Capannoni e ville storiche Le occasioni in provincia

(Di domenica 18 febbraio 2024) All’asta il capannone commerciale che fino a poco tempo fa ha ospitato il negozio di elettronica ed elettrodomestici Trony a Fornacette e prima ancora lo storico negozio dei Magazzini Orsini, punto di riferimento per tutta la Valdera. Siamo nel comune di Calcinaia sulla Tosco Romagnola al numero 282 in vendita c’è il grande complesso immobiliare che affaccia anche su piazza Kolbe. Un fabbricato su due piani con una zona adibita ad attività commerciale, da qualche anno è presente il negozio di abbigliamenti e articoli per la casa One fashion, e poi uffici, servizi e magazzini. Due lotti distinti. Il primo di una superficie complessiva di oltre 1.900 metri quadrati per un prezzo base di 816.000 euro. Mentre il secondo è in vendita al prezzo base di oltre un milione e mezzo (1.632.000 euro per l’esattezza) Dalla perizia si legge che la superficie è di oltre 3.200 metri quadrati al piano ...