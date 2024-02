Assoluti di Atletica | Diaz salta a 17 | 60 nel triplo | sfiora la sua misura mondiale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ancona, 18 febbraio 2024 – Andyesordisce con la maglia delle Fiamme Gialle e fa laottima di 17,60 nel. L’atleta gialloverde partecipa agliIndoor didi Ancona e si avvicina di un solo centimetro, dalla sua migliore prestazione2024. L’atleta, allenato dalla leggenda delFabrizio Donato, che si allena al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, fa tre salti oltre i diciassette metri e trenta: 17,32 al primo, 17,48 al secondo, 17,60 al sesto. E stupisce ancora, prendendosi il titolo italiano. Come riporta la nota di fidal.it ‘nelle tre gare del 2024 non ha mai concluso con meno di 17,46. Come noto, l’appuntamento con la maglia azzurra è fissato al 1° agosto per iltore che ...