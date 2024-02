Assange cittadino onorario di Roma Possibile a breve l’estradizione negli Usa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 18 febbraio 2024) Julian, 53 anni, giornalista e attivista australiano, fondatore della piattaforma online WikiLeaks, in carcere a Londra, rischiadefinitivaUsa. Nel 2010 ha svelato al mondo crimini di guerra commessi dall’esercito americano in Afghanistan e in Iraq. Oltreoceano lo attende il carcere a vita per la pubblicazione di documenti di Stato coperti da segreto. La prossima settimana, fra il 20 e il 21 febbraio, la magistratura inglese deciderà il destino diche ha perduto nuovamente un appello legale. Intantotributa la cittadinanza onoraria al giornalista. Il 15 febbraio il Consiglio comunale ha approvato la delibera 198 del 2023 con 27 voti favorevoli e 2 contrari. La famiglia e i suoi sostenitori in mezzo mondo si sono mobilitati. Manifestazioni a sostegno di ...