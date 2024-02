Assalto nella notte alle poste | esplosivo distrugge l’ufficio | ladri in fuga con i soldi dell’Atm

Palermo - nella notte assalto a ditta costruzioni (Adnkronos) – In cinque, armati, assaltano magazzino della ditta Di Bella costruzioni a Palermo in via Tommaso Natale dopo avere immobilizzato un ... ()

Palermo - nella notte assalto a ditta costruzioni Pubblicato il 2 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – In cinque, armati, assaltano magazzino della ditta Di Bella costruzioni a Palermo in via Tommaso ... (dayitalianews)