Ascolti TV | Sabato 17 febbraio 2024 C’è Posta per Te vince con il 28 5% 4 | 1 mln | Tale e Quale Sanremo sotto il 20% 3 mln

(Di domenica 18 febbraio 2024) Berrettini e De Filippi - C'èper Te (US Fascino) Nella serata di ieri,17, su Rai1 – dalle 21:32 alle 00:29 – la prima puntata diha conquistato 3.073.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5 – dalle 21:35 alle 00:49 – C’èper Te ha raccolto davanti al video 4.122.000 spettatori con uno share del 28.5%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 988.000 spettatori (5.2%) e F.B.I. International appassiona 815.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Cattivissimo Me ha radunato 729.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 il ritorno de Il Provinciale – Il racconto dei racconti coinvolge 505.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Non c’è due senza quattro totalizza un a.m. di 728.000 spettatori (4.3%). Su La7 In Altre Parole ...

Berrettini e De Filippi - C'è Posta per Te (US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 17 febbraio 2024 , su Rai1 – dalle 21:25 alle 00:30 – la ... (davidemaggio)

La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dall'11 settembre 2023. È condotta da Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social.

Andrea Offredi di C'è posta per te: "Gli imprevisti sono dietro l'angolo: Essere un postino di C'è posta per te è senza ombra di dubbio un vanto perché il programma di Maria De Filippi che va in onda al sabato sera su Canale5 è campione di ascolti da anni e anni. Sicuramente il pubblico ricorderà come postino Maurizio, ma negli anni si sono susseguiti diversi altri postini tra cui Andrea Offredi , ...

C'è posta per te stasera su Canale 5, ospiti sabato 17 febbraio 2024: ... il people show campione d'ascolti. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 17 febbraio 2024 . C'è posta per te, ospiti quinta puntata del 17 febbraio 2024 su ...

Il Calamaro Gigante di Fabio Genovesi con Angela Finocchiaro: un'avventura fantastica e riflessiva.: Ma se le osservi e le ascolti con attenzione, ognuna ha qualcosa da regalarti, una magia tutta sua, ...45 - domenica ore 15,30 sabato 24 febbraio ore 15,30 e 20,45 ANGELA FINOCCHIARO e BRUNO STORI IL ...