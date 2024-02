Ascolti tv 17 febbraio | scontro tra Maria De Filippi e Carlo Conti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 febbraio 2024)Detorna al sabato sera con una nuova puntata di C’è posta per te dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo 2024. La conduttrice Mediaset si scontra ancora una volta con il “fratellino”, in onda su Rai 1 con Tale e Quale Sanremo, spin off sanremese del format di successo Tale e Quale Show. Tra gli ospiti del people show di Mediaset il tennista Matteo Berrettini e la coppia formata dalla cantante Giorgia e il ballerino, coreografo e insegnante di Amici Emanuel Lo. In aggiornamento