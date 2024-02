Arrestato un parcheggiatore abusivo del Santobono | aveva ‘collezionato’ 35 denunce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Napoli, 18 febbraio 2024 – Dopo 35e una condanna, unfinisce in carcere. È successo a un 65enne del Rione Sanità di Napoli, ‘beccato’ per anni a chiedere soldi agli automobilisti in cerca di parcheggio vicino all’ospedale pediatrico. Una storia iniziata nel 2018 con la prima denuncia e finita ora con il trasferimento a Poggioreale per non avere rispettato le prescrizioni imposte dal giudice che la prima volta gliconcesso al sospensione della pena. Dovrà scontare quattro mesi di carcere. PARCHEGGI STRISCE BLU RINCARO L’arresto Quattro anni fa la prima contestazione, era il 2018. Negli anni è stato denunciato per ben 35 volte per la sua attività dinei pressi del...