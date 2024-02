Arrestati 2 Ragazzi per Truffa | Falsi Agenti Chiedono 5mila Euro a Anziana

(Di domenica 18 febbraio 2024) Pescara - Una vicenda diha portato all'arresto di due giovani, rispettivamente di 18 e 26 anni e originari di Napoli, da parte del personale della squadra mobile della questura di Teramo. I due sono stati fermati venerdì 16 febbraio nel centro di Teramo, accusati di aver compiuto unaai danni di un'signora. La vittima è stata contattata telefonicamente da individui che si sono spacciati perdelle forze dell'ordine. Questi avrebbero richiesto un risarcimento di 5.000per evitare l'arresto del figlio della donna, accusato di aver causato un incidente stradale. Dopo aver raggiunto l'abitazione della signora, uno dei giovani si è presentato come il figlio di un avvocato incaricato del caso dell'incidente. Approfittando della situazione e della momentanea assenza del ...

Quei bravi ragazzi (Goodfellas) è un film del 1990 diretto da Martin Scorsese. Tratto dal romanzo Il delitto paga bene di Nicholas Pileggi, a sua volta basato sulle vicende del pentito Henry Hill, il film è stato scritto a quattro mani dallo stesso Pileggi e da Scorsese. Il titolo fu modificato poiché l'originale, Wiseguy, avrebbe potuto confondersi con una serie TV omonima.

Si fingono carabinieri e provano a truffare un' anziana: due arresti a Teramo: Nella tarda mattinata di venerdì 16 febbraio nel centro di Teramo due ragazzi, di 18 e 26 anni provenienti da Napoli, sono stati arrestati da personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo ...

Geolier, Fibra e Rose giocano a trovare la "nuova scena" del rap: "Sono cambiati i tempi e i ragazzi ormai ascoltano quasi solo rap", dice Geolier che, quando è ... Sono passati dalle cronache giudiziarie le vicende di Shiva, Simba La Rue e Baby Gang, arrestati e ...

'Siamo forze dell'ordine, dacci 5mila euro': 2 ragazzi arrestati per truffa: I due ragazzi sono stati quindi arrestati in flagranza per il reato di truffa aggravata e, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno, sono stati trattenuti nelle camere di ...