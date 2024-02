Arrampicata | Matteo Zurloni sfonda il muro dei 5 secondi | record italiano da Campione del Mondo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha firmato il nuovodi speed. Ildel Mondo ha infatti completato la scalata con il tempo di 4.95 in occasione della prima tappa della Coppa Italia di specialità. In occasione della finale per il terzo posto (in semifinale era incappato in un inciampo) è riuscito a scendere sotto ildei cinqueper la prima volta in carriera e si è fermato ad appena cinque centesimi daldel mondo (il 4.90 siglato dall’indonesiano Veddriq Leonardo il 28 aprile 2023 nella tappa di Coppa del Mondo a Seoul). Il poliziotto ha confermato il suo ottimo stato di forma sbaragliando gli avversari con i 2 migliori tempi di qualifica: 5.07 e 5.17, per poi proseguire col 5.14 degli ottavi e il 5.07 dei quarti. ...