Aria inquinata a Milano e nella nostra zona | sembra nebbia ma è smog

L'incenerimento termico è una tecnologia di depurazione dell'aria nella quale l'effluente gassoso inquinato (in particolare, contenente miscele aria-vapori di solventi e composti organici volatili) viene immesso in un bruciatore e riscaldato fino ad innescare l'ossidazione che trasforma i COV in acqua H 2 O, anidride carbonica CO 2 ed energia termica.