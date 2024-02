Arezzo trionfa nella sfida poetica e calcistica | Gucci porta in vantaggio gli amaranto con una doppietta contro la Recanatese

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 18 febbraio 2024)tra le città che hanno dato i natali a due dei più grandi poeti italiani ha la meglio Petrarca con la sua musa Laura sulLeopardi e la sua ode a Silvia. Di poetico in campo non c’è però stato molto. Indiani opera sette cambi dalla formazione sconfitta a Cesena. In panchina siedono, tra gli altri, Mawuli, Chiosa, Settembrini eone. La differenza di forze tra toscani e marchigiani si è vista per tutti i 90’ minuti anche se, per tutto il primo tempo, i padroni di casa non ne hanno saputo approfittare ed all’intervallo il punteggio era ancora sullo 0 a 0. La supremazia degli, che hanno giocato prevalentementemetà campo avversaria, ha prodotto un paio di occasioni “ghiotte” ma Catanese oggi era a “dieta” e non ha approfittato di tanta ...