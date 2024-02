Arezzo-Recanatese 2-0 | prima doppietta in carriera per Gucci

(Di domenica 18 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Torna al gole torna a vincere l’dopo cinque turni di astinenza. Il centravanti fae in un colpo solo ritrova la rete dopo due mesi esatti e raggiunge per lavolta inla doppia cifra tra i pro. L’ha vinto anche per Minghelli, ricordato a vent’anni dalla scomparsa con una coreografia della curva. Indiani lascia in panchina Mawuli, Settembrini, Chiosa eone e punta sui giovani: Damiani e Bianchi in mediana, Gaddini esterno a sinistra, Masetti insieme a Polvani in difesa. Il primo sussulto della partita è al quarto d’ora, quando Catanese, ben servito in area da un cross di Lazzarini dopo un pregevole scambio con Pattarello, cicca la conclusione e gli ospiti si salvano in corner. ...

L'Unione Sportiva Recanatese, meglio nota come Recanatese, è una società calcistica italiana con sede nel comune di Recanati, in provincia di Macerata. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

