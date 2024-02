Arezzo-Recanatese 2-0 | le foto della partita

L'Unione Sportiva Recanatese, meglio nota come Recanatese, è una società calcistica italiana con sede nel comune di Recanati, in provincia di Macerata. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

ArezzoNotizie

Quotidiano Sportivo

Filippi non cambia la Recanatese, altra domenica da dimenciare: SERIE C - I giallorossi ko ad Arezzo L’avvento in panchina di Filippi non guarisce i mali della Recanatese. La doppietta di Gucci decreta la sesta sconfitta consecutiva (appena 3 punti nelle ultime 14 ...

Recanatese, mister Filippi debutta con una sconfitta: Debutto amaro per Giacomo Filippi (nella foto con il vice Emanuele Pesaresi) sulla panchina della Recanatese. Per il tecnico siciliano, subentrato in settimana a Giovanni Pagliari, sconfitta per 2-0 a ...

Arezzo-Recanatese 2-0, prima doppietta in carriera per Gucci: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...