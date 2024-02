Apre lo Spazio Marchini Da “garzone di bottega“ a grande artista e docente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dadia scultore poliedrico, capace di lavorare il marmo, il legno e la creta.al liceo artistico di Milano e successivamente all’Accademia di Brera, realizzatore di due statue, un’Annunciazione e un San Bernardo da Chiaravalle, tuttora esposte nel Duomo di Milano. L’estro di Vitalianomelegnanese scomparso nel 1971, all’età di 83 anni, rivive oggi in un evento a lui dedicato. In occasione della data del suo compleanno (era nato il 18 febbraio 1888), nel pomeriggio verrà eccezionalmente aperto lo, ossia quella porzione del castello di Melegnano che racchiude 13 delle sue opere. Dalle 15.30 alle 18.30, ingresso libero e visite guidate, a cura di Mirko Agliardi, per tutti gli interessati. "L’obiettivo è ...