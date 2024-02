Apple | multa record dall’UE per irregolarità sui contenuti musicali

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’Antitrust dell’Unione Europea sta per sanzionarecon unaper il comparto delle big tech e nell’ordine dei 500 milioni di euro per violazioni alle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale. Lo riferisce il Financial Times, citando cinque fonti a conoscenza dell’indagine, e affermando che l’annuncio dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo mese. La Commissione Europea ha indagato sull’ipotesi cheabbia bloccato le App dall’informare gli utenti dell’iPhone di alternative più economiche per accedere ad abbonamential di fuori dell’App Store. L’indagine è partita su un reclamo di Spotify del 2019. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Apple Inc. (['æpl]; pronuncia italiana ['ppol], chiamata in precedenza Apple Computer e nota come Apple) è un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California. È considerata una delle società tecnologiche Big Tech, assieme ad Amazon, Google, Microsoft e Meta.

Perché gli sviluppatori di app sono in rivolta contro Apple: ' Ora [la Commissione europea] deve respingere la proposta di Apple e prendere in considerazione di comminare una multa nel caso in cui non vengano apportati ulteriori miglioramenti ', afferma ...