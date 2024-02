Apple | in arrivo una multa di 500 milioni di euro dalla Ue sullo streaming di musica

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’Antitrustpea sembra intenzionata a sanzionarecon unadi 500diper il presunto utilizzo di posizione dominante nel settore dellole, con pratiche commerciali considerate anticoncorrenziali e sleali. Questa indiscrezione è stata riportata dal Financial Times, che ha citato cinque fonti informate sull’indagine in corso. La Commissionepea, interrogata in merito, ha dichiarato di non voler rilasciare commenti su indagini attive. L’indagine condotta dall’esecutivo comunitario ha preso avvio nel 2019 a seguito di una denuncia presentata da Spotify, azienda svedese operante nel settore dellole on-demand. I motivi dellaIl gigante ...

Apple Inc. (['æpl]; pronuncia italiana ['ppol], chiamata in precedenza Apple Computer e nota come Apple) è un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California. È considerata una delle società tecnologiche Big Tech, assieme ad Amazon, Google, Microsoft e Meta.

