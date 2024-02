Apple | in arrivo maxi multa da 500 milioni dall’Ue

(Di domenica 18 febbraio 2024)sta per ricevere -per la prima volta- unadall’Unione Europea per aver violato le norme antitrust in materia di accesso ai servizi di streaming musicali. Secondo quanto fa sapere il Financial Times, informato sulle indagini, laè nell’ordine dei 500di euro., una spada di Damocle che vale mezzo miliardo L'articolo proviene da Il Difforme.

Apple sta per ricevere -per la prima volta- una multa dall’Unione Europea per aver violato le norme antitrust in materia di accesso ai servizi di ... (ildifforme)

Apple Inc. (['æpl]; pronuncia italiana ['ppol], chiamata in precedenza Apple Computer e nota come Apple) è un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California. È considerata una delle società tecnologiche Big Tech, assieme ad Amazon, Google, Microsoft e Meta.

Apple,multa record dall'Ue: mezzo miliardo di euro per concorrezza limitata sullo streaming: In arrivo una grossa stangata per Apple. L'Antitrust Ue sta per infliggere alla multinazionale statunitense una multa record nel campo delle "big tech", stimata intorno ai 500 milioni di euro, per ...

