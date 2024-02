Apple Inc. (['æpl]; pronuncia italiana ['ppol], chiamata in precedenza Apple Computer e nota come Apple) è un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California. È considerata una delle società tecnologiche Big Tech, assieme ad Amazon, Google, Microsoft e Meta.

Apple, Financial Times: "Rischia mezzo milione di multa da Ue": Si riaccende la guerra tra Bruxelles e le Big Tech L'azione dell'Ue contro Apple, rileva il 'Financial Times', " riaccenderà la guerra tra Bruxelles e le Big Tech in un momento in cui le aziende sono ...

L'UE pronta a una multa da 500 milioni di euro contro Apple: "Ha penalizzato Spotify e altri servizi di streaming musicale" - La rivelazione del FT: Secondo quanto anticipa il Financial Times , la Commissione è pronta a giudicare come illegali le azioni di Apple poiché contrarie alle regole di concorrenza dell'Ue. Oltre alla multa, quindi, ci si ...

Apple, l'Ue pronta a 500 mln multa per norme violate sullo streaming musicale: ...le norme sullo streaming musicale L'Unione europea è pronta a multare Apple per circa 500 milioni di euro per presunte violazioni del diritto comunitario sulla concorrenza. Lo riferisce il Financial ...