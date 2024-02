Antonio Castro | occhio alle cassette di sicurezza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) È uno dei segreti nazionali meglio custoditi. Al momento è noto (per approssimazione) che nel nostro Paese sono presenti tra il milione e il milione e mezzo didibancarie. Tra piccoli scrigni, veri armadi blindati e caveau personali. Cosa ci sia realmente dentro non è dato sapere. Dai gioielli di famiglia all'argenteria, dai quadriopere d'arte, dai lingottipietre grezze. E ovviamente contanti. Tanti contanti. Ma viaggiamo nel mondo delle ipotesi: il procuratore capo di Milano, Francesco Greco aveva anche azzardato una stima: nel 2016, in un'audizione parlamentare, il procuratore capo di Milano, Francesco Greco aveva parlato di 150 miliardi custoditi. Appena un anno dopo in un altro convegno aveva alzato la cifra a 200 miliardi. E qui finiscono le certezze. Per il momento quello che è ...