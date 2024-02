Annalisa torna ad Amici e canta Sinceramente mentre Giovanni balla

La prima serata di Sanremo è andata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024 . Dopo 5 ore di diretta ... (leggo)

La prima serata di Sanremo è andata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024 . Dopo 5 ore di diretta ... (leggo)

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa (Savona, 5 agosto 1985), è una cantante italiana.

Eleonora Giorgi, guai post chemio: "Devo lottare". Come sta ora: Dopo una lunga pausa Eleonora Giorgi torna sui social per spiegare ai suoi fan perché è sparita per un po' e per aggiornarli sulle sue ... "Innamoratissima di Annalisa": la cantante che scuote la musica ...

Annalisa, da Sanremo all'Eurovision "La rimpiangeremo": voci di proposte: Il vortice di Annalisa non si arresta e si conferma regina indiscussa delle classifiche: il suo 'E poi siamo finiti nel vortice' torna dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ai vertici della classifica ...

Trapani, anche l'assessore Barbara vuole le dimissioni di Anna Lisa Bianco: A Trapani la situazione politica è di difficile equilibrio. Parte dell'amministrazione comunale torna a chiedere le dimissioni della presidente del consiglio, Annalisa Bianco, dopo essere stata coinvolta nell'indagine Aspide. Le dimissioni della Bianco le hanno chieste in tanti, unicamente per ...