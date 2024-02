Anisha Rosnah del Brunei si ispira a Kate Middleton per il primo look da principessa

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le prime nozze reali del 2024 hanno visto l’unione trae il principe Abdul Mateen del, i cui festeggiamenti si sono protratti per ben dieci giorni, concludendosi solo di recente. Durante questo lungo periodo di rituali e celebrazioni, la neo-ha catturato l’attenzione di tutti con una serie dimaestosi e regali. Tuttavia, tra questi, a colpire in particolar modo è stato l’abito indossato per la sua prima apparizione ufficiale da, il quale ha immediatamente ricordato un outfit già sfoggiato in passato da. Mateen edello scorso 17 gennaio hanno varcato il palcoscenico pubblico per la prima volta da marito e moglie. La ...