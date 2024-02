Angelus | Papa Francesco saluta gli allevatori in piazza Poi l’appello contro la guerra | “E’ sempre una sconfitta”

L'Angelus (o Angelus Domini) è una preghiera cattolica in onore di Maria (madre di Gesù) che i devoti recitano in ringraziamento per il mistero dell'Incarnazione, l'«evento salvifico per cui, secondo il disegno del Padre, il Verbo, per opera dello Spirito Santo, si fece uomo nel grembo di Maria Vergine».

Il Papa saluta gli agricoltori presenti a San Pietro: "Saluto i coltivatori e gli allevatori presenti in piazza": lo ha detto il Papa all'Angelus rivolgendo un pensiero alla manifestazione dei 'trattori' giunta oggi in Vaticano. Gli agricoltori hanno portato a San Pietro simbolicamente un trattore e la mucca Ercolina. .

