Angelina Mango sul fidanzato Antonio | “Viviamo insieme sono molto felice”

(Di domenica 18 febbraio 2024) A seguito dei rumours che la vedevano single,nel corso della puntata speciale di Domenica in ha messo il punto sulla relazione con ilCirigliano confermando che la storia prosegue senza intoppi., chi è ilLa cantante vincitrice del 74esimo Festival di Sanremo sarà ospite oggi ad Amici, in onda a partire dalle 14 su Canale 5,ad altri colleghi con i quali ha condiviso l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi e l’esperienza sul palco del Teatro Ariston come Irama, The Kolors, Maninni ed Annalisa.è legata da circa tre anni al chitarristaCirigiliano con il quale ha avviato un sodalizio artistico facendo parte della band con ...