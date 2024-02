Angelina Mango | parla il papà del fidanzato | “Non voglio sostituirmi al padre | ma sa che può contare su di me”

(Di domenica 18 febbraio 2024) È trascorsa esattamente una settimana da quandoha trionfato al Festival di Sanremo 2024, con “La Noia“. Il brano su Spotify conta quasi 16 milioni di streams e continua a macinare ascolti ovunque: dalla radio ai social, specialmente su TikTok. Un grande successo per, la cantante ex Amici che può condividere i momenti più belli (e non solo quelli certamente) con Antonio Cirigliano, musicista con cui è legata da circa 2 anni e mezzo. La loro storia è sempre stata tenuta nell’ombra. Antonio, infatti, è molto riservato e non ama stare sotto i riflettori. Ma è logico che, da una settimana a questa parte, sia cresciuto l’interesse nei suoi confronti. E anche nei confronti della sua famiglia. Così il– Giuseppe, di professione veterinario – è stato raggiunto dal settimanale Di Più, a cui ha ...

Angelina Mango torna ad Amici , dove tutto è cominciato, visto che è stata allieva del talent. Look colorato per la cantante, reduce dalla vittoria a ... (fanpage)

Angelina Mango (Maratea, 10 aprile 2001) è una cantautrice italiana.

Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: super ospite in studio Angelina Mango: Ospiti d'eccezione in studio i cantanti della 74esima edizione del Festival di Sanremo : la vincitrice Angelina Mango, Annalisa, Irama, Maninni e i The Kolors . Le anticipazioni e gli ospiti della ...

Angelina Mango con la febbre rivela: 'Si può rifare tutto daccapo a Sanremo': Ti sei mai chiesto cosa succede dopo aver vinto il Festival di Sanremo Angelina Mango ci dà un assaggio della sua vita dopo la vittoria, e sembra un vero sogno! Angelina Mango è incredula e piena di gioia dopo aver vinto l'edizione numero 74 del Festival di Sanremo. La ...

Le polemiche su Geolier all'Università di Napoli Vecchioni risponde a Cottarelli: "Perché non ha capito un cavolo" - Il: Un caso che ha continuato a far discutere sul rapper napoletano, dopo le durissime polemiche scoppiate per il secondo posto dietro Angelina Mango. È Roberto Vecchioni a dire la sua nell'ultima ...