(Di domenica 18 febbraio 2024) Asi continua per il terzo giorno di fila a ricordare l'oppositore Alexeydeponendoai piedi deldel, un monumento dedicato alle vittime della repressione sovietica. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. La polizia ha transennato la piazza su cui sorge il monumento e controlla borse e tracolle di chi vuole commemorare il dissidente morto nel carcere dell'estremo nord in cui era rinchiuso per motivi politici. I, i ceri e i messaggi deposti ierial monumento sembrerebbero essere stati rimossi, altricontinuano però a essere lasciati adessoal memoriale.

I lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori del primo turno della linea della 500 elettrica sono in sciopero . Stanno uscendo dallo stabilimento in ... (quotidiano)

Ancora fiori per Navalny davanti al Muro del Dolore di Mosca: A Mosca si continua per il terzo giorno di fila a ricordare l'oppositore Alexey Navalny deponendo fiori ai piedi del Muro del Dolore, un monumento dedicato alle vittime della repressione sovietica. Lo ha constatato l'ANSA sul posto.

Crollo nel cantiere Esselunga di Firenze, continuano le ricerche dell'operaio disperso: Intanto con un mazzo di fiori in mano è arrivata sul luogo della tragedia la ministra del Lavoro ... il presidente della Regione Giani e la prefetta: "In questo momento", ha detto Calderone, "è ancora ...

Navalny, "corpo in obitorio Salekhard con segni di lividi": le news dalla Russia: ... secondo le quali per tutto sabato nessuna autopsia era ancora stata eseguita. Secondo una fonte ... a piazza Lubjanka, dove sono stati deposti fiori in memoria di Navalny. Secondo Moscow Times, un'...