Ancona-Carrarese | Dilemma in attacco per Colavitto | Calabro sicuro

(Di domenica 18 febbraio 2024)(3-5-2): Perucchini; Pellizzari, Cella, Mondonico; Clemente, Saco, Prezioso, Paolucci, Martina; Spagnoli, Energe. A disp. Vitali, Testagrossa, Barnabà, Radicchio, Marenco, Agyemang, Basso, Gatto, Vogiatzis, Useini, Giampaolo, Moretti, D’Eramo, Cioffi. All.(3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Cerretelli, Schiavi, Cicconi; Panico, Finotto; Giannetti. A disp. Mazzini, Tampucci, Coppolaro, Maccherini, Boli, Palmieri, Zuelli, Capezzi, Capello. All.. Arbitro: Mirabella di Napoli che sarà assistitom da Cadirola e Brunetti di Milano; quarto ufficiale: Bruzzone di Enna. CARRARA – Qualche problema nella, nessuno nell’. L’unico dubbio di formazione per il tecnicosembra in ...

La ripresa degli allenamenti, in vista della partita di domani contro la Carrarese , porta buone nuove in casa Ancona : tutti recuperati e ... (ilrestodelcarlino)

La Carrarese Calcio 1908, semplicemente nota come Carrarese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Carrara. Fondata nel 1908 come Società Polisportiva Carrarese, milita nel campionato di Serie C.

