Ancona | big match con la Carrarese E l’ex Energe è l’asso nella manica

(Di domenica 18 febbraio 2024) Al Del Conero arriva la, terza in classifica, e l’cerca punti salvezza, provando ad allungare la striscia positiva dopo la vittoria con l’Olbia e il pari di Pesaro nel turno infrasettimanale. Il modulo 3-5-2 e le recenti prove sembrano avere fornito nuove certezze all’undici di Colavitto, che nelle ultime due partite ha raccolto quattro punti, mostrando il suo lato offensivista anche soltanto con due punte, grazie agli inserimenti di Cioffi arretrato nel ruolo di mezzala o a quelli di Paolucci, due gol nelle ultime due partite. Non è un caso che, probabilmente, Colavitto oggi riparta proprio da qui, cioè dal dare fiducia alla mezzala di Pescara che, dopo il rinnovo del contratto, ha ritrovato le migliori motivazioni e nelle ultime due partite ha dimostrato di essere particolarmente ispirato. Contro un avversario come la ...

Torres, dopo il successo con la Lucchese il difficile test Perugia: ... Giammaria Lavena Aria di big match in casa Torres: al Vanni Sanna arriva il Perugia. Sette punti ... con Perugia ed eventualmente Carrarese (ospite ad Ancona) che avrebbero l'occasione di mettersi in ...

Serie C: si riparte con Padova - Pro Sesto, per Zeman insidia a Pesaro, la Juve con la Lucchese: Tanti big match nel girone C con Avellino - Casertana e Picerno - Benevento a prendersi la scena. ... Girone B Ancona Carrarrese ore 14.00. Fermana Spal ore 14.00. Torres - Perugia ore 14.00. Pineto ...

Atletica, Assoluti indoor Ancona 2024: fari puntati su Dosso e Iapichino, ma non solo: Sale l'attesa per i Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica leggera, in programma sabato e domenica ad Ancona. Tante le protagoniste attese nel settore femminile, con due big azzurre sicuramente pronte a rubare la scena. Il riferimento non può che essere a Zaynab Dosso, che pochi giorni fa a Torun ha ...