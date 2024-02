Amici | tre nuovi allievi conquistano la maglia del Serale Ecco cos’è accaduto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

nel corso del pomeridiano andato in onda domenica 18 febbraio, questo pomeriggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento col pomeridiano del talent show di Maria De Filippi. La puntata di domenica 18 febbraio si è aperta sulle note di "Sinceramente" di Annalisa. Diversi exdel talent show direttamente dall'ultima edizione del Festival di Sanremo sono tornati da Maria De Filippi. Dopo l'esibizione di Annalisa è arrivo Irama col brano "Tu no", e poi ancora, la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango con la canzone "La noia". Ma gli ospiti musicali non sono finiti qui, gran ritorno anche per i The Kolors e Maninni che hanno cantato i propri inediti portati a Sanremo.