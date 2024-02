Amici 23 | puntata del 18 02 24 | Holden | Marisol Castellanos e Martina Giovannini accedono al serale

(Di domenica 18 febbraio 2024) E’ appena terminata una nuovadel pomeridiano di23, il talent condotto da Maria De Filippi, che è iniziata con la presentazione dei due giudici, ovvero Marcello Sacchetta per il ballo e e Ornella Vanoni per il canto. Giovanni Tesse è stato il primo allievo a esibirsi con Annalisa che ha cantato il brano di Sanremo Sinceramente, seconda invece,con If i were a boy di Beyoncè; seguita da Sofia Cagnetti e Kumo che ha ballato accompagnata dai The Kolors che hanno cantato Un ragazzo una ragazza. Poi è stata la volta di Kia che ha cantato Million reasons e di Lucia Ferrari che si è esibita con Angelina Mango che ha cantato la canzone che ha vinto Sanremo 2024 La noia.si è esibito con True colors, seguito da– ...

La decima edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi è andata in onda nella sua fase serale dall'11 gennaio al 6 marzo 2011 in prima serata su Canale 5 per nove puntate con la conduzione di Maria De Filippi. Le prime due puntate sono andate in onda di martedì, mentre le successive sette puntate sono andate in onda di domenica.

Amici 23, Rudy Zerbi rimprovera Anna Pettinelli per Ayle: "L'hai fatto rientrare per quale motivo": Immancabile, nella nuova puntata di Amici 23 , una polemica tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi : i due professori, questa volta, si sono lanciati strali dopo l'esibizione di Ayle , rientrato nella scuola per decisione della ...

Amici, Ornella Vanoni punzecchia Mara Venier: 'In Rai è successa una tragedia": E se già in ogni dove se ne sta parlando ecco che anche nella puntata di oggi di Amici 23 , quella di domenica 18 febbraio, c'è stato un breve accenno alla questione con l'ospite Ornella Vanoni ...

Amici 23, Angelina Mango torna nel talent dopo la vittoria a Sanremo 2024!: Tra i big che si sono esibiti negli studi Elios, nella puntata andata in onda su Canale5 , anche la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 , Angelina Mango . Amici 23, Angelina Mango torna nel ...