Amici 23 | Marisol riceve la maglia del Serale | Alessandra Celentano | Devi essere fiera di te VIDEO

(Di domenica 18 febbraio 2024) Oggi, ad23,ha voluto far esibiree ha deciso di darle ladel

Emozionato e pronto ad emozionare. Irama ad Amici 23 canta Tu no, il brano di Sanremo 2024. Tutti rimangono a bocca aperta per la sua esibizione. ... (superguidatv)

La ventitreesima edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi va in onda nella sua fase iniziale dal 24 settembre 2023 al 10 marzo 2024.

Amici 23, Marisol riceve la maglia del Serale, Alessandra Celentano: "Devi essere fiera di te": Amici 23, Marisol accede al Serale, Alessandra Celentano: "Devi essere fiera di te" Dopo Dustin e Gaia è ancora un'allieva della categoria ballo a ricevere la maglia per il Serale : si tratta di ...

Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: super ospite in studio Angelina Mango: ... che sono già stati ammessi al Serale di Amici 23 , i ragazzi ancora in gara sono: Martina, Ayle, Nahaze, Holden, Petit, Lil Jolie, Malìa, Mida, Sarah, Kia, Marisol, Kumo, Sofia, Lucia, Giovanni e ...

Amici 23, spoiler 18 febbraio: tre allievi al serale, Angelina ospite e le esibizioni dei cantanti di Sanremo 2024: ... vince Sofia con il pigiama party con Sarah Amici spoiler, tre allievi al serale: come è avvenuta la consegna delle maglie Al serale di Amici 23 sono andati: Holden , Marisol e Martina che si ...