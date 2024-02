Amici 2024 | le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi | 18 febbraio

(Di domenica 18 febbraio 2024)2023-: lee glidi, 18. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5, domenica 18, su Canale 5 va in onda una nuovadi2023-, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono lee glidi? Ecco tutto quello che c’è da sapere., allievi, ...

Angelina Mango (Maratea, 10 aprile 2001) è una cantautrice italiana.

Stop alla metro A dalle 21, blocco dei tram e stazioni chiuse per lavori: manuale per sopravvivere ai trasporti di Roma nel 2024: L'assessora Ornella Segnalini: "I miei amici si sono comprati il motorino contro il traffico, ma mi ringraziano per i cantieri.

Storia di Davide Mezza, ingegnere in Svizzera: 'Tornerei in Italia per tre motivi, ma stipendi e fondi per la ricerca sono un freno': "Farsi amici in Svizzera è davvero difficile, manca la spontaneità e nelle relazioni c'è molta freddezza. E poi gli svizzeri pianificano troppo", sorride Davide. "Si fa fatica anche a mettersi d'...

Dopo 4 anni di assenza, tante persone a Occhieppo Inferiore per la Polenta Concia: sono 900 le porzioni: Grande partecipazione a Occhieppo Inferiore per la distribuzione della polenta concia, a cura dei volontari dell'Associazione Amici del Cantone Sopra. L'evento, tornato dopo 4 anni di assenza, ha avuto luogo stamattina in via Trotta. Per l'occasione, sono stati messi sul fuoco ben 8 paioli per 900 porzioni. g. c.