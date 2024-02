Amarcord – Il Monza-Milan vinto di ‘corto muso’ grazie a Messias

Lo stadio Brianteo, noto per motivi di sponsorizzazione come U-Power Stadium, è un impianto sportivo multifunzione italiano di Monza.

Modalità on, cura dei dettagli, squadra double - face: 4 - 5 vittorie per la salvezza: Amarcord a parte, il Frosinone ha un obbligo: stare sempre aggrappato alla partita e giocarsela all'... Un brodino per il Verona new - style che non va oltre lo 0 - 0 a Monza: biancorossi asfittici ...

Amarcord: Paolo Monelli: Vidi il portiere fuori, tentai una soluzione incredibile, e andò bene." Centravanti abile nel gioco aereo ed in quello di sponda, Paolo Monelli nasce calcisticamente nel Monza dove insieme al suo '...

AMARCORD: Quelle storiche rimonte scudetto: ...E proprio mentre sto scrivendo anche la Lazio di Sarri sta superando all'Olimpico un impavido Monza ... fermamente crederci!!! Massimo 48 Amarcord