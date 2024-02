Amanda Lear | «Il #MeToo? Possibile che non ci sia attrice che non è stata molestata?»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 febbraio 2024) La Stampa ha intervistato oggiche a 85 anni è tornata a teatro a Parigi con L’argent de la vieille (I soldi della vecchia, in italiano). Un riadattamento del film “Lo scopone scientifico” di Luigi Comencini. Cosa l’ha convinta a tornare? «La pièce è presa da un film mitico ed èscritta su misura per me dagli autori. Ma non è la solita commedia perché c’è anche una tematica sociale. Ad un certo punto, quando si parla di soldi, tutti i personaggi diventano dei mostri, litigano tra di loro, sono gelosi l’uno dell’altra e si odiano. Ma non nego che il teatro rappresenta una grandissima fatica». Quindi niente più vita mondana? «Nel periodo in cui facevo la modella passavo le notti da Maxim’s a Parigi, mentre a New York mi capitava di incontrare Andy Warhol, Elizabeth Taylor o Onassis. Mi sono data una calmata quando ho ...