Altavilla Milicia | Barreca | “Mia moglie era posseduta” La farneticante telefonata ai carabinieri

(Di domenica 18 febbraio 2024) Palermo, 18 febbraio 2024 – Come da un vaso di pandora dell’orrore sul caso diemergono dettagli di volta in volta sempre più agghiaccianti. Gli ultimi riguardano lache Giovanni, in carcere per l’omicidio dellae dei due figli, ha fatto aisubito dopo il triplice delitto. “Buonasera mi devo consegnare – dice– Anche se vi dico perché non ci credete: quando uno vuole fare la volontà di dio gli spiriti si ribellano. Miaera. In pratica è morta mia. I demoni mi stanno mangiando pure a me. C'ho mio figlio, ho due morti e una l'ho lasciata lì”. L’uomo appare in preda a un delirio religioso. Così come la ...