Allevamenti intensivi di spigole | orate e salmoni | mangereste davvero pesci così?

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’industria del pesce incide in maniera significativa sulla sostenibilità ambientale, sulla sicurezza alimentare e sullo sfruttamento delle risorse, inquinando paradisi naturali e distruggendo le economie locali in varie parti del mondo. Cosa racconta il nuovo documentario Until the End of the World