Allerta Fentanyl anche in Italia | scatta l' ”Allerta 3? | cosa significa

È Allerta massima, in Italia , per la circolazione illegale del fentanyl , potente oppiaceo che circola illegalmente anche al di fuori del comparto ... (ilgiornale)

The Good Doctor è una serie televisiva statunitense ideata da David Shore.

Fentanyl: allarme per il diffondersi della 'super droga di strada': ... l'antidoto che si somministra in caso di overdose da fentanyl. In un Paese cronicamente poco previdente come l'Italia, la nota del ministero (classificata con grado 3, 'allerta massima') non può ...

Allerta fentanyl anche in Italia: cosa può fare la nuova droga e cosa si rischia: ...di Prevenzione del ministero della Salute abbia emanato un'allerta di terzo grado (la più elevata) sul " potenziamento delle misure di prevenzione dei preparati farmaceutici a base di Fentanyl e suoi ...

Fentanyl, allarme anche in Italia - Il ministero: "Droga letale, più controlli": ... ha messo nero su bianco che è scattata 'l'allerta di grado 3 (massimo livello)', che attiva il 'potenziamento delle misure di protezione dei preparati farmaceutici a base di Fentanyl e suoi derivati'...