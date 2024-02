Allegri si arrende a -9 dall’Inter | «Pagati 2 punti in 4 partite»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024)non fa più lo spiritoso come un mese fa, dopo che la Juventus ha fatto duenelle ultime quattro giornate sprofondando a -9. Dopo il 2-2 di Verona, l’allenatore bianconero a Rai Sport fa marcia indietro. SINNER-DJOKOVIC, EH? – Massimilianofinisce a -9dopo il pareggio in Verona-Juventus 2-2: «Stasera è stata una bella partita per il pubblico, per noi un po’ meno. Abbiamo avuto occasioni, ne abbiamo concesse anche al Verona. Spero che sia un punto che chiuda queste quattro, però bisogna allargare le spalle e cominciare a vincere qualche partita per puntellare la classifica. Mancano tantiper la Champions League, nel calcio come nella vita ci vuole tanto per costruire e poco per distruggere. Abbiamo pagato che in ...