Alfio muore alle Bahamas | il corpo trovato senza organi | al loro posto la segatura

(Di domenica 18 febbraio 2024) Una storia agghiacciante, un mistero attorno al quale è scattata un’indagine che si preannuncia più che complicata. Mirata a fare chiarezza su quanto accaduto al falegnameTorrisi, 54 anni, originario di Giarre in provincia di Catania e morto a ottobre all’ospedale Rand Memorial Hospital di Freeport, nelle. L’uomo, che lavorava a bordo della nave Paradise della compagnia Carnival Cruises Line, era stato ricoverato lì a seguito di un malore che lo aveva colpito in mare. Il, a seguito di un esdella famiglia, è stato riportato in Sicilia per un’autopsia, mentre due persone erano state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo, come atto dovuto: il titolare dell’impresa per cui lavorava Torrisi e il capitano della nave sulla quale è avvenuto il decesso. Una volta iniziati gli ...