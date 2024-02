Alexei Navalny | riecco l' amore di Salvini per Vladimir Putin

Alexei Navalny è deceduto, secondo la Russia, per quella che loro definiscono la “ sindrome da morte improvvisa ”. È una tesi che non convince la ... (ilfattoquotidiano)

lunedì 19 febbraio una grande fiaccolata per la morte del dissidente russo Alexei Navalny e la «sua battaglia per la libertà» illuminerà la piazza ... (open.online)

Per Vittorio Sgarbi non c’è spazio per dubbi o cospirazioni, senza senso anche aspettare le conclusioni di indagini la cui autonomia sarà difficile ... (open.online)

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

Navalny, il mistero del corpo: "Ci stanno mentendo". E scatta la repressione: All'indomani dalla notizia della morte di Alexei Navalny, che ha sconvolto il mondo intero, la madre e i legali del dissidente russo si sono recati nella colonia penale siberiana dove era detenuto per avere notizie. Alla madre è stato ...

Navalny, alla fine tutti con Calenda: anche M5S e Lega alla fiaccolata bipartisan: ... poi anche il Movimento 5 Stelle ha sciolto gli indugi e ha aderito all'iniziativa lanciata via social da Carlo Calenda per la morte di Alexei Navalny. In extremis anche l'adesione della Lega che fa ...

Morte Navalny, G7 "indignato": "Russia chiarisca circostanze": Il G7 accende i riflettori sulla morte di Alexei Navalny, l'oppositore di Vladimir Putin morto ieri in carcere in Russia. I ministri degli Esteri del vertice hanno manifestato la "loro indignazione" per la morte in carcere di Navalny, "...