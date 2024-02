Alexei Navalny morto | misteri e incongruenze | cosa non torna sul decesso L’ipotesi della Bild | “C’era in ballo uno scambio di prigionieri”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un cadavere nascosto, la “sindrome da morte improvvisa”, la testimonianza di un detenuto che sostiene sia sbagliato anche l’orario del. Come ènella colonia penale IK-3 dove era detenuto da dicembre? E perché la Russia non restituisce la salma alla famiglia? A due giorni daldell’oppositore politico di Vladimir Putin, condannato a 19 anni di carcere, ci sono poche certezze, molti sospetti e diverse ipotesi sulle sue ultime ore di vita. Il giorno precedente a quella che secondo le autorità russe è stata una morte dovuta a problemi cardiaci arrivata dopo una passeggiata,era in forma ed era apparso in udienza sembrando in buone condizioni. Poiè accaduto? E se il suo è stato un omicidio,ha spinto ...

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

"Navalny morto prima di uno scambio di prigionieri": l'ipotesi dalla Bild: Secondo quanto scrive il quotidiano tedesco, Putin voleva Vadim Krasikov, l'agente responsabile dell'omicidio di Tiergarten. Oltre 400 arresti nelle proteste in Russia Alexei Navalny sarebbe morto poco prima di un suo possibile rilascio . Lo scrive il quotidiano tedesco Bild, secondo il quale tra Mosca, Washington e Berlino sarebbe stato in programma uno scambio di ...

Navalny, ancora mistero sul corpo. Il quotidiano Bild: "C'era un piano per scambiare ostaggi": Ancora non si hanno notizie su dove si trovi il corpo di Alexei Navalny, deceduto venerdì in un carcere siberiano , e la famiglia non sa quando le sarà restituito. La causa del decesso è stato definita "sindrome da morte improvvisa", anche se altre fonti ...

