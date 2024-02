Alessandro cerca la figlia dopo anni di silenzio | lei è un muro | “Da piccola gli volevo bene | oggi no”

Alessandro III di Macedonia (in greco antico: ad G' aed, Aléxandros trtos ho Makedn), universalmente conosciuto come Alessandro Magno (a ad, Mégas Aléxandros o in persiano , Eskandar-i-Azam; Pella, 20 o 21 luglio 356 a.C. – Babilonia, 10 o 11 giugno 323 a.C.) è stato un condottiero e militare macedone antico, re di Macedonia della dinastia degli Argeadi a partire dal 336 a.C., succedendo al padre Filippo II. Il termine "magno" deriva dal latino magnus "grande", che traduce il termine greco antico µa (mégas). Noto anche come Alessandro il Grande, Alessandro il Conquistatore o Alessandro il Macedone, è considerato uno dei più celebri conquistatori e strateghi della storia.