Alberobello | incendio | un’intera notte di lavoro per spegnere le fiamme Abitazione inagibile Intervento dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 18 febbraio 2024) Stando a prime ricostruzioni lesi sono originate nel piano cantina, per cause da dettagliare. Idelsono intervenuti intorno alle nove di sera, allertati, come i proprietari della casa in contrada Coreggia in territorio di, dai vicini. L’di circa duecento metri quadrati era invasa dalormai ed il rogo è stato domato dopo circa otto ore didei pompieri, alle cinque di stamattina. La casa è praticamente distrutta. È stata dichiarata. . L'articolodiperle...